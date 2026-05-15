Durante la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, si terrà un evento dedicato alla psicoanalisi e all'infanzia. La psichiatra e psicoanalista, membro della Società Psicoanalitica Italiana, sarà presente nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio. In queste occasioni, presenterà il suo libro intitolato “Psicoanalisi e infanzia”, un testo che affronta temi legati alla psicoanalisi applicata ai bambini e alle problematiche dell’infanzia.

TORINO – In occasione della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino la psichiatra e psicoanalista Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, Adelia Lucattini, sarà presente sabato 16 e domenica 17 maggio con il suo volume “Psicoanalisi e infanzia. Vademecum per genitori, nonni, educatori”, edito dalla casa editrice Solfanelli. L’incontro con l’autrice si svolgerà all’interno del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio presso il Lingotto Fiere di Torino. Il libro nasce dalla collaborazione con la giornalista scientifica Marialuisa Roscino, che ha realizzato le interviste raccolte nel volume. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lucattini al Salone del Libro di Torino con “Psicoanalisi e infanzia”

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