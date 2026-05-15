Luca Trapanese | Non bastano pochi mesi di formazione per diventare docente di sostegno Il problema non sono gli insegnanti è il sistema che va cambiato INTERVISTA

Luca Trapanese ospite de "I Protagonisti" di Orizzonte Scuola. Dalla scuola all’autonomia delle persone con disabilità, passando per inclusione, ruolo delle famiglie, insegnanti di sostegno, formazione e futuro dei ragazzi: “Non basta cambiare le parole, bisogna cambiare il sistema”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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