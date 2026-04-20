Luca Trapanese | Ribadisco non credo nel TFA ma voglio chiarire Chiedo una laurea specifica per diventare docente di sostegno

Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, ha espresso nuovamente il suo rifiuto nei confronti del TFA, sottolineando la sua richiesta di una laurea specifica per diventare docente di sostegno. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla formazione necessaria per gli insegnanti di questa categoria. Trapanese ha chiarito di non credere nel TFA, ma ha ribadito la volontà di ottenere un percorso di studi più mirato.

Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli e figura pubblica nota per il suo impegno sul tema della disabilità e dell’inclusione, oltre che padre adottivo di Alba, bambina con sindrome di Down, interviene con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook per chiarire alcune dichiarazioni che hanno alimentato un acceso confronto online. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Pixel fan: voglio diventare fan del pixel ma credo di essere maledettoQuesto testo analizza l’andamento della linea Google Pixel mettendo in evidenza l’affidabilità variabile, le problematiche hardware e le prospettive... Leggi anche: Zelensky: “Voglio una data specifica per adesione alla UE” Una raccolta di contenuti Luca Trapanese: Io non credo nel TFA e noi genitori non vi facciamo affidamentoDal 1° gennaio 2027 entrerà a regime il decreto legislativo 62/2024, che riforma la gestione della disabilità nelle scuole italiane. La novità più rilevante è il trasferimento della competenza sull’ac ... tecnicadellascuola.it Conca della Campania (CE). ‘Film Festival’, Luca Trapanese: ‘Nata per te’, atto necessario contro i pregiudizi«In un altro Paese non avrebbe avuto senso girarlo. In Italia, sì». Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, Luca Trapanese, figura nota per la sua dedizione ... teleradio-news.it