Arisa a Sanremo 2026 | Se ci fossero stati i social Mia Martini non si sarebbe suicidata Per gli uomini avrei lasciato tutto anche la musica per fortuna non l' ho fatto

Sulla sua vita è sempre stata trasparente: «Non ho mai nascosto nulla di me, ho sempre pensato che la condivisione potesse salvarmi, anche attraverso i social». Di più: «Dirò una cosa forte: se ci fossero stati i social Mia Martini non sarebbe morta, perché non avrebbe sentito la solitudine che l'ha portata al gesto estremo». Si parla poi d'amore, di cui sono impregnate le sue canzoni: «Nella mia vita ho avuto alti e bassi, soprattutto nell'amore. Da quando ero piccola ho l'idea che devo avere l'amore e non ho pensato a nient'altro. Ho avuto uomini che dalle stelle mi hanno fatto cadere con il culo per terra. Per un po' di cioccolata sono stata malissimo». Ma oggi c'è una nuova consapevolezza, che Arisa spiega con una metafora medica: «Come con le allergie, ci sono cose che mi fanno stare male. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

