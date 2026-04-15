Simeone punge Yamal | Avrei dovuto aver paura di un adolescente solo perché fa gli elastici? Ho visto CR7 segnare triplette e…

L’allenatore dell’Atletico Madrid ha commentato con una battuta l’esordio di un giovane calciatore in una recente partita, sottolineando di aver avvertito una certa preoccupazione a causa della sua giovane età e del fatto che si dedicava a esercizi di elastici. Ha inoltre ricordato le prestazioni di un noto attaccante che ha segnato tre gol in una partita, confrontando le due situazioni senza nascondere una certa sorpresa.

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