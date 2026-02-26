Louvre cambio al vertice dopo il furto dei gioielli della Corona

Il museo del Louvre ha annunciato un cambio al vertice dopo il furto di gioielli avvenuto il 19 ottobre. La direzione dell'istituzione ha deciso di affidare la guida a una nuova figura. La situazione ha portato a questa decisione, che riguarda la gestione del museo. L'attenzione si concentra ora sulle misure di sicurezza e sulle attività future dell'ente.

Dopo il furto di gioielli dello scorso 19 ottobre il museo del Louvre cambia direttore. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

