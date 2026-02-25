Arrivano le dimissioni per la direttrice del Louvre C’entra il furto di gioielli?

Una richiesta avanzata a ottobre e accolta dal presidente soltanto adesso. La comunicazione del capo dello Stato, accompagnata da numerosi ringraziamenti, annuncia ufficialmente le dimissioni della direttrice del Louvre, Laurence des Cars. Le dimissioni richieste dalla direttrice del Louvre sono arrivate soltanto adesso. Il trascorso di des Cars nel museo francese è stato tutt’altro che lineare. Il furto di gioielli è, forse, l’avvenimento più eclatante che ha spinto la direttrice a chiedere le dimissioni pochi giorni dopo il colpo. E in generale, scindendo il fatto eclatante, la sua presenza è stata particolarmente contestata fino a oggi. Poi, il fatto che un un gruppo di quattro uomini sia riuscito a rubare gioielli appartenuti alle famiglie regnanti francesi del XIX secolo non ha certo migliorato la situazione. Inoltre, mentre i dubbi sul livello di sicurezza del Louvre continuavano, des Cars è stata una tra i responsabili a essere convocata a testimoniare davanti la Commissione Cultura del Senato francese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

