Martina Bartolomei ha conquistato la medaglia di bronzo nello Skeet femminile della Coppa del Mondo ISSF di Almaty

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Bartolomei ha ottenuto una medaglia di bronzo nello skeet femminile alla tappa di Almaty della Coppa del Mondo ISSF. L’evento si è svolto in Kazakistan il 5 maggio 2026. La concorrente italiana ha concluso la competizione con il terzo punteggio, salendo sul podio in una delle prove di tiro a volo più rilevanti a livello internazionale.

Arezzo, 5 maggio 2026 –  (Kazakistan). Con 2732 l'atleta azzurra di Laterina ( Arezzo) è salita sul terzo gradino del podio, superata solo dalla kazaka Orynbay e dalla cinese Jiang, rispettivamente d'oro con 3336 e d'argento con 3036.🔗 Leggi su Lanazione.it

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