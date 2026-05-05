Martina Bartolomei ha conquistato la medaglia di bronzo nello Skeet femminile della Coppa del Mondo ISSF di Almaty

Martina Bartolomei ha ottenuto una medaglia di bronzo nello skeet femminile alla tappa di Almaty della Coppa del Mondo ISSF. L’evento si è svolto in Kazakistan il 5 maggio 2026. La concorrente italiana ha concluso la competizione con il terzo punteggio, salendo sul podio in una delle prove di tiro a volo più rilevanti a livello internazionale.

Arezzo, 5 maggio 2026 – (Kazakistan). Con 2732 l'atleta azzurra di Laterina ( Arezzo) è salita sul terzo gradino del podio, superata solo dalla kazaka Orynbay e dalla cinese Jiang, rispettivamente d'oro con 3336 e d'argento con 3036.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Martina Bartolomei ha conquistato la medaglia di bronzo nello Skeet femminile della Coppa del Mondo ISSF di Almaty Notizie correlate Tiro a Volo, CdM Almaty: Bartolomei bronzo nello Skeet femminile, primo podio individuale in Coppa del MondoL’azzurra dell’Aeronautica Militare si conferma dopo la qualificazione chiusa al terzo posto e sale sul podio con 27/32. Martina Bartolomei sul podio in Coppa del Mondo nello skeet ad Almaty!Si apre con un podio per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale... Contenuti e approfondimenti Martina Bartolomei ha conquistato la medaglia di bronzo nello Skeet femminile della Coppa del Mondo ISSF di AlmatyCon 27/32 l'atleta azzurra di Laterina è salita sul terzo gradino del podio, superata solo dalla kazaka Orynbay e dalla cinese Jiang ... lanazione.it Tiro a volo, podio di Martina Bartolomei nello skeet femminile ad AlmatySi apre con un podio per l'Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale dello ... oasport.it