Shiffrin regina dello sci | per lei la sesta Coppa del Mondo generale

Mikaela Shiffrin ha conquistato la sesta Coppa del Mondo generale di sci alpino femminile, aggiungendosi così al gruppo di atlete che hanno raggiunto questo traguardo. La vittoria si è concretizzata al termine di una stagione in cui ha ottenuto numerosi piazzamenti e vittorie nelle diverse discipline dello sci alpino. La campionessa americana ha già vinto altre coppe generali in passato, consolidando la sua posizione tra le migliori di sempre.

Mikaela Shiffrin sempre più nella storia degli sport invernali. La fuoriclasse americana ha vinto infatti per la sesta volta in carriera la Coppa del Mondo generale di sci alpino femminile. All’americana bastava guadagnare due posizioni dopo il 17esimo posto nella prima manche dello slalom gigante finale in Norvegia. Alla tedesca Emma Aicher, quarta dopo la prima discesa, non basterà neanche la vittoria per scavalcare Shiffrin in classifica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Shiffrin regina dello sci: per lei la sesta Coppa del Mondo generale Articoli correlati Leggi anche: Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom e si avvicina alla Coppa del Mondo generale LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale14:23 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile di Lillehammer. Contenuti e approfondimenti su Shiffrin regina dello sci per lei la... Temi più discussi: Shiffrin domina un altro slalom e vede la generale! Trocker splendida nona; Shiffrin rischia e vince, il video della sua strepitosa 2^ manche dello slalom di Are; LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Shiffrin domina ad Åre: 109ª vittoria in carriera nello slalom, 12esima della Mea. Shiffrin regina dello sci: per lei la sesta Coppa del Mondo generaleMikaela Shiffrin sempre più nella storia degli sport invernali. La fuoriclasse americana ha vinto infatti per la sesta volta in carriera la Coppa del Mondo generale di sci alpino femminile. lapresse.it LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin vince la generale, Trocker sogna la top 10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 12.06 Questa la classifica ... oasport.it La lunga tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo ospitata dal comprensorio francese di Puy Saint Vincent si è aperta con un significativo podio azzurro. Una brillante Alba DE SILVESTRO si è attestata al posto d’onore nella gara individuale archiviando il m - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com