L’orecchio svela l’età | arrivano filler e botulino soft per il lobo

Negli ultimi tempi si diffonde l’uso di filler e botulino soft per il riempimento del lobo e la riduzione delle rughe vicino al trago. I cambiamenti più evidenti riguardano il rassodamento e il riempimento delle aree dell’orecchio e del lobo, spesso soggetti a cedimenti con il passare degli anni. Questi interventi mirano a migliorare l’aspetto di zone che, pur risultando meno visibili, sono tra le prime a mostrare i segni dell’età biologica.

(Adnkronos) – Lobi che si assottigliano, rughe davanti al trago e orecchini che “tirano giù” l’orecchio: sono dettagli spesso trascurati, ma tra i primi a rivelare l’età biologica del volto. Secondo gli esperti della Società italiana di medicina estetica, oggi l’orecchio è diventato una nuova frontiera della medicina estetica, non solo per motivi estetici ma anche perché alcune pieghe del lobo potrebbero essere collegate a un maggiore rischio cardiovascolare. "Spesso le pazienti si rivolgono a noi quando gli orecchini cominciano a pendere tristemente verso il basso – spiega Loredana Cavalieri, consigliere della Società italiana di medicina... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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