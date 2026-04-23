Bellezza da filler a botulino è boom iniettabili dermatologi ‘sicurezza è priorità’

Negli ultimi tempi, i trattamenti iniettabili come i filler e la tossina botulinica sono diventati tra le procedure più eseguite in ambito dermatologico. La domanda per queste terapie è in costante crescita, e sono sempre più persone a sceglierle per migliorare l’aspetto estetico. I professionisti del settore sottolineano come la sicurezza rimanga una priorità nelle pratiche di questi interventi.

(Adnkronos) – Sempre più richiesti, sempre più diffusi. I trattamenti iniettabili – dai filler alla tossina botulinica – sono oggi tra le procedure cosmetologiche più praticate in dermatologia. Non solo per il ringiovanimento, ma anche per migliorare esiti cicatriziali con tecniche minimamente invasive. Un successo che porta con sé una sfida: garantire la massima sicurezza per i pazienti. Come ogni atto medico, anche i trattamenti iniettabili possono comportare complicanze, soprattutto se eseguiti senza adeguata valutazione clinica o da personale non sufficientemente formato. È questo il focus del 99° Congresso nazionale Sidemast, Società...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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È boom di filler e botulino, ma occhio alle possibili complicanze Filler e botulino sono sempre più richiesti e diffusi: è un vero e proprio boom dei trattamenti iniettabili.

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