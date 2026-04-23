Negli ultimi mesi si è registrato un aumento significativo di persone che ricorrono a trattamenti iniettabili come filler e botulino. La domanda per questi interventi estetici è in crescita, con numeri che indicano un incremento consistente rispetto al passato. Tuttavia, medici e specialisti avvertono sulla possibilità di complicanze, sottolineando l’importanza di rivolgersi a professionisti qualificati e di essere consapevoli dei rischi associati.

Filler e botulino sono sempre più richiesti e diffusi: è un vero e proprio boom dei trattamenti iniettabili. Un exploit che porta con sé la sfida della sicurezza per i pazienti. Come ogni atto medico, infatti, anche questi trattamenti possono comportare complicanze, soprattutto se eseguiti senza adeguata valutazione clinica o da personale non formato a dovere. “La sicurezza del paziente dipende dalla corretta indicazione del trattamento e dalla capacità di prevenire e gestire eventuali complicanze ”, spiega Nicola Zerbinati, ordinario di Dermatologia all’Università dell’Insubria-Varese. Un tema, quello dei trattamenti iniettabili, che è stato approfondito al congresso nazionale della Sidemast, la Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - È boom di filler e botulino, ma occhio alle possibili complicanze

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