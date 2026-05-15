L'ordine di uscita ufficiale della finale di Eurovision 2026 | bene Sal Da Vinci a fine scaletta

Gli organizzatori della finale di Eurovision 2026 hanno pubblicato l'elenco degli artisti in ordine di esibizione. La lista mostra che l'artista italiano sarà l'ultimo a salire sul palco, posizionandosi tra le ultime esibizioni previste. La scelta dell'ordine è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutti i partecipanti alla serata finale. La scaletta, che determina la sequenza delle performance, è stata resa nota poco prima dell'evento.

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