Lombardia | 7,7 milioni per rinnovare le funivie tra Bergamo e Como
Il governo ha stanziato 7,7 milioni di euro per il rinnovamento delle funivie nelle aree tra Bergamo, Como e Lecco in Lombardia. I fondi sono destinati a interventi su alcuni impianti specifici, senza indicare i nomi esatti delle strutture coinvolte. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture di collegamento tra le zone montane e le aree urbane vicine. Le modifiche previste influiranno sulla mobilità quotidiana dei residenti che utilizzano queste funivie per spostarsi tra le località interessate.
? Punti chiave Quali impianti specifici riceveranno i fondi tra Bergamo, Como e Lecco?. Come influiranno questi lavori sulla mobilità quotidiana dei residenti montani?. Chi gestirà concretamente la programmazione tecnica degli interventi previsti?. Perché la manutenzione straordinaria è diventata una priorità per la Regione?.? In Breve Piano triennale programmato tra il 2026 e il 2028 per gli impianti a fune.. Interventi su funicolare Bergamo città bassa, Albino-Selvino, Argegno-Pigra e Piani d'Erna.. Manutenzione specifica per il collegamento tra Moggio e i Piani di Artavaggio.. Obiettivo ridurre l'isolamento montano e sostituire il trasporto su gomma nelle valli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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