Lombardia | 7,7 milioni per rinnovare le funivie tra Bergamo e Como

Il governo ha stanziato 7,7 milioni di euro per il rinnovamento delle funivie nelle aree tra Bergamo, Como e Lecco in Lombardia. I fondi sono destinati a interventi su alcuni impianti specifici, senza indicare i nomi esatti delle strutture coinvolte. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture di collegamento tra le zone montane e le aree urbane vicine. Le modifiche previste influiranno sulla mobilità quotidiana dei residenti che utilizzano queste funivie per spostarsi tra le località interessate.

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