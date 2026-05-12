Oltre 3 milioni per le funivie di Lecco | arrivano i fondi regionali

La Regione Lombardia ha stanziato oltre 3 milioni di euro per le funivie di Lecco, in particolare per la funivia Malnago-Piani d’Erna. I fondi sono destinati a interventi strutturali che riguarderanno questa linea, che tornerà ad essere oggetto di lavori di manutenzione e miglioramento. La decisione arriva in seguito all’approvazione di un piano di investimenti per il settore.

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La funivia Malnago-Piani d'Erna tornerà al centro di un ciclo di interventi strutturali finanziati da Regione Lombardia. E con lei la funivia Moggio-Piani di Artavaggio: insieme, i due impianti a fune del territorio lecchese assorbiranno oltre 3,1 milioni di euro nell'arco del triennio 2026-2028.🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lecco, scontro sui fondi: 102 milioni investiti contro le accuseIl dibattito a Lecco si scalda dopo le recenti dichiarazioni della Lega, che hanno innescato una reazione immediata da parte del Partito Democratico. Sicilia, 1,3 milioni per salvare le api: arrivano i nuovi fondiIl Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha ufficializzato le graduatorie definitive per la campagna apistica 2025-2026, destinando... Argomenti più discussi: Buzzi, acquistate azioni proprie per oltre 3,27 milioni di euro; Lecco, 3 milioni di fondi regionali per le funivie di Erna e Artavaggio; Oltre 3 milioni per i giovani: a Chiesanuova apre DesTEENazione; Apicoltura, in arrivo oltre 1,3 milioni per il miele: pubblicate le graduatorie definitive. ?? Gli Epstein file diventano materiale da museo. A New York ha aperto un'installazione pop up che espone le oltre 3,5 milioni di pagine dei documenti legati a Jeffrey Epstein pubblicati nei mesi scorsi dal dipartimento di Giustizia americano. Una sorta di sala x.com Sembra un incasso di $14.5M per il 3° sabato per #Michael. 2° film della giornata. Una solida diminuzione del -37% rispetto alla settimana scorsa. Si prevede che il 3° weekend raggiunga oltre $37M per un totale di oltre $241M entro domani a fine giornata. In reddit AEROPORTI FOGGIA Aeroporti pugliesi, passeggeri in crescita: oltre 3 milioni nei primi quattro mesi del 2026. Ok FoggiaBARI – Continua a crescere il traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. I dati relativi al primo quadrimestre del 2026 confermano una tendenza positiva per gli scali di Bari, Brindisi e Foggia, ch ... statoquotidiano.it