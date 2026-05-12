Oltre 3 milioni per le funivie di Lecco | arrivano i fondi regionali
La Regione Lombardia ha stanziato oltre 3 milioni di euro per le funivie di Lecco, in particolare per la funivia Malnago-Piani d’Erna. I fondi sono destinati a interventi strutturali che riguarderanno questa linea, che tornerà ad essere oggetto di lavori di manutenzione e miglioramento. La decisione arriva in seguito all’approvazione di un piano di investimenti per il settore.
La funivia Malnago-Piani d'Erna tornerà al centro di un ciclo di interventi strutturali finanziati da Regione Lombardia. E con lei la funivia Moggio-Piani di Artavaggio: insieme, i due impianti a fune del territorio lecchese assorbiranno oltre 3,1 milioni di euro nell'arco del triennio 2026-2028.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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