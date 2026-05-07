Sul Lago di Como la polizia locale che lega i criminali grazie al laccio sparato | è tra le prime in Lombardia

Sul Lago di Como, la polizia locale di Varenna ha adottato il BolaWrap, un dispositivo di contenimento non letale che permette di immobilizzare i soggetti attraverso un laccio sparato. Si tratta di una delle prime forze di polizia in Lombardia a utilizzare questa tecnologia, già impiegata in altre città italiane. L’obiettivo è aumentare l’efficacia degli interventi senza ricorrere alla forza letale.

La polizia locale di Varenna si dota del BolaWrap, uno strumento di contenimento non letale già utilizzato in alcune città italiane e ora in arrivo anche sul lago di Como.Con l’approvazione del nuovo regolamento comunale sull’armamento e sugli strumenti di autodifesa, deliberato dal consiglio.🔗 Leggi su Quicomo.it

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