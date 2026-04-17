L'Unione Europea ha proposto una bozza di misure per affrontare le sfide attuali, includendo l'obbligo di almeno un giorno di telelavoro a settimana, sconti sui mezzi pubblici, riduzioni del riscaldamento negli edifici pubblici e voucher energetici destinati alle famiglie più vulnerabili. Queste proposte sono state annunciate come parte di un pacchetto volto a sostenere i cittadini durante le difficoltà economiche.

Almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher energetici per le famiglie vulnerabili. Sono alcune delle misure che la Commissione europea raccomanda ai Paesi membri nella bozza del piano 'Accelerate Eu', atteso il 22 aprile, per fronteggiare la crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. Il pacchetto punta alla riduzione volontaria dei consumi, soprattutto in riscaldamento e trasporti. Tra le indicazioni: limitare l'uso di energia in casa, evitare sprechi e spostare i consumi fuori dalle ore di punta, insieme a incentivi per la mobilità sostenibile. Alle amministrazioni si chiede di dare l'esempio su consumi e illuminazione, mentre per imprese e edifici si punta su maggiore efficienza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bozza Ue, contro la crisi telelavoro obbligatorio e sconti su mezzi pubblici

Notizie correlate

Leggi anche: «Consumare di meno, tornare allo smart working e usare più mezzi pubblici»: i consigli della Ue per la crisi in Medio Oriente

Sconti in bolletta e contratti flessibili, le linee guida Ue contro il caro energia. Categorie in pressing su accise mobiliCambi di fornitore più rapidi, contratti flessibili, sgravi di tasse e oneri sulle bollette elettriche e maggiore trasparenza nelle informazioni su...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Bozza Ue, aiuti di Stato fino al 50% contro caro energia trasporti-agricoltura; Flessibilità sugli aiuti alle energivore e sostegno per i redditi dei cittadini. Il pacchetto Ue contro il caro-energia; Commissione UE consulta Stati membri su quadro temporaneo per aiuti di Stato; Ue, giù le tasse sull'elettricità nel piano anti-crisi. Copertura extra su caro-carburanti e fertilizzanti.

Bozza Ue, contro la crisi telelavoro obbligatorio e sconti su mezzi pubbliciAlmeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana, trasporti pubblici più economici, taglio del riscaldamento e voucher energetici per le famiglie vulnerabili. (ANSA) ... ansa.it

Crisi energetica: ecco il piano UE | Voucher per le famiglie, sconti per le imprese e taglio della domandaCrisi energetica, da Bruxelles inviata la prima bozza sulle misure urgenti da adottare: ecco le proposte di von der Leyen ... ilsussidiario.net

Cina: a veto a bozza risoluzione Stretto di Hormuz ha evitato escalation Il 16 aprile, in un suo intervento nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Fu Cong, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, ha affermato che il veto della Cina facebook