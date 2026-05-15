Logistica a Piacenza dalle criticità strutturali alle linee guida per il futuro | l’analisi del comparto

Da ilpiacenza.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nella sala Piana dell’Università Cattolica di Piacenza è stata presentata la prima “Indagine sulla logistica nella realtà piacentina: rapporti con l’economia, la società, l’ambiente e il territorio e indicazioni di policy per gli Enti Locali – 2025”. L’indagine, promossa dalla Provincia di Piacenza, analizza le criticità strutturali del settore logistico locale e propone linee guida per il futuro. Sono stati illustrati i principali risultati e le sfide che il comparto deve affrontare nei prossimi anni.

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È stata presentata oggi, nella sala Piana dell’Università Cattolica di Piacenza, la prima “Indagine sulla logistica nella realtà piacentina: rapporti con l’economia, la società, l’ambiente e il territorio e indicazioni di policy per gli Enti Locali – 2025”, promossa dalla Provincia di Piacenza e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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