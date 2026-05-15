L' odissea dell’acqua tra rinvii e tensioni | disposta una proroga di 6 mesi gli autobottisti potranno continuare a servire i privati

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una riunione durata diverse ore tra rappresentanti dell’Associazione degli autotrasportatori, l’azienda idrica, i sindaci e il prefetto, è stata annunciata una proroga di sei mesi per i servizi di autobotte. Durante l’incontro, è stato deciso che, fino a ottobre, le modalità di distribuzione dell’acqua ai privati rimarranno invariate, evitando interruzioni o modifiche alle attuali consegne. La decisione è arrivata dopo un confronto che ha coinvolto vari soggetti e si è concluso alle 20,10.

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Proroga di sei mesi. Il vertice - conclusosi alle 20,10, tra Ati, Aica, sindaci e prefetto - ha stabilito che per i prossimi 6 mesi nulla cambierà. Gli autobottisti potranno continuare ad essere contattati dagli utenti privati, effettuare i necessari approvvigionamenti idrici ed essere pagati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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