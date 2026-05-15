L' odissea dell’acqua tra rinvii e tensioni | disposta una proroga di 6 mesi gli autobottisti continueranno a servire i privati

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'approvvigionamento idrico continua senza sostanziali modifiche, dopo la decisione presa al termine di un incontro tra rappresentanti dell'Ati, Aica, i sindaci e il prefetto. È stata infatti disposta una proroga di sei mesi, che consente agli autobottisti di proseguire il servizio ai privati senza interruzioni. La riunione si è conclusa alle 20,10, con l'accordo di mantenere inalterate le modalità di distribuzione dell’acqua fino alla prossima scadenza.

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Proroga di sei mesi. Il vertice - conclusosi alle 20,10, tra Ati, Aica, sindaci e prefetto - ha stabilito che per i prossimi 6 mesi nulla cambierà. Gli autobottisti potranno continuare ad essere contattati dagli utenti privati, effettuare i necessari approvvigionamenti idrici ed essere pagati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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