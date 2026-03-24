Genova muffa e infiltrazioni | l' odissea di una madre di tre figli tra alloggi degradati e rinvii

Una donna di genova ha vissuto per anni in un alloggio con problemi di umidità e muffa, che ha portato anche all’intervento dei vigili del fuoco. La sua famiglia, composta da tre figli, ha vissuto in condizioni di degrado abitativo, con ripetuti rinvii nelle operazioni di sistemazione. La situazione ha causato disagio e preoccupazioni per la sicurezza e la salute dei residenti.

Roberta racconta anni vissuti in un alloggio invaso da acqua e muffa, fino all’intervento dei vigili del fuoco. Con tre figli disabili, la situazione è diventata insostenibile, ma il cambio casa è arrivato solo dopo una lunga attesa. Sullo sfondo, la carenza di fondi per le ristrutturazioni e migliaia di abitazioni ancora inutilizzate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Genova, muffa e infiltrazioni: l'odissea di una madre di tre figli tra alloggi degradati e rinvii Articoli correlati “Caldaie rotte e pioggia in casa”: 50 famiglie tra freddo e muffa negli alloggi pubblici di OstiaFreddo, infiltrazioni e muffa: negli alloggi pubblici di Ostia 50 famiglie denunciano condizioni che definiscono “invivibili” e chiedono manutenzioni... Morta in casa tra le fiamme: Maria Teresa Brognoli era madre di tre figliL'incendio che ha ucciso Maria Teresa Brognoli potrebbe essere stato innescato da una sigaretta che stava fumando in camera: prima avrebbe preso... Contenuti e approfondimenti su Genova muffa e infiltrazioni l'odissea... Argomenti discussi: Muffa e acqua nelle case popolari e 2mila alloggi restano vuoti. Muffa e acqua nelle case popolari e 2mila alloggi restano vuotiL’odissea di una famiglia con tre figli disabili alle Lavatrici: due anni per ottenere il cambio: Mancano i fondi per le ristrutturazioni ... genova.repubblica.it Infiltrazioni e muffa al Vittorio Emanuele di Genova: Pioggia nelle classi, situazione indecenteGenova – Un anno fa, proprio in questi giorni, gli studenti avevano occupato la scuola per protestare contro una serie di questioni: contro la guerra a Gaza, il modello della scuola azienda, ma ... ilsecoloxix.it