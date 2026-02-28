Viola il divieto di avvicinamento alla moglie | arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni, cittadino filippino senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Padova per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie e l’ordine di allontanamento dalla casa familiare. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, dopo che i militari hanno individuato il 43enne mentre si trovava vicino alla donna, contro cui aveva un divieto di avvicinamento.

I Carabinieri della Stazione di Padova hanno arrestato in flagranza un cittadino filippino di 43 anni, senza fissa dimora, per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'episodio è avvenuto giovedì scorso in via.