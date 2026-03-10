Picchia l' ex compagna e viola il divieto di avvicinamento arrestato

Un uomo è stato arrestato domenica scorsa a Calambrone dopo aver colpito l'ex compagna e aver violato il divieto di avvicinamento imposto nei suoi confronti. La polizia è intervenuta sul posto e ha eseguito l'arresto, confermando che l’uomo si era avvicinato alla donna nonostante il divieto. L’episodio si è verificato in un'area pubblica e ha portato all’arresto immediato.

L'episodio è accaduto nei giorni scorsi a Calambrone, la donna a seguito dell'aggressione aveva riportato ferite guaribili in 21 giorni È stato arrestato domenica scorsa a Calambrone, dopo aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna. A intervenire sul posto, un campeggio del litorale, sono stati gli uomini della questura della città della Torre che hanno raccolto la richiesta di aiuto arrivata dalla donna. L'uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali ai danni dell'ex compagna. La donna, a seguito dell'aggressione, ha riportato ferite guaribili in 21 giorni.... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

