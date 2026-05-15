Lodi lite tra camionisti sulla via Emilia | spunta un coltello denunciato autotrasportatore romeno

A Lodi, un alterco tra due autotrasportatori si è trasformato in una situazione di tensione con l’uso di un coltello. L’incidente si è verificato in un'area di sosta dedicata ai mezzi pesanti lungo la via Emilia. Uno dei coinvolti, un autotrasportatore di nazionalità romena, è stato successivamente denunciato dalle forze dell’ordine. La lite è iniziata per motivi ancora da chiarire e ha portato alla segnalazione delle autorità, che hanno preso in custodia l’uomo coinvolto.

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Lodi, 15 maggio 2026 – Lite tra camionisti degenera in minacce con coltello. Il fatto è avvenuto in un parcheggio per mezzi pesanti lungo la via Emilia. Un autotrasportatore romeno di 35 anni è stato denunciato, dalla polizia, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce. L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì scorso in un’area di sosta per camion, situata sulla Statale 9, in località Cascina Carazzina a Lodi. L’intervento è stato effettuato dagli agenti delle Volanti della Questura, attivati dopo una segnalazion e arrivata al Numero unico di emergenza 112 e che riferiva di un acceso diverbio tra due camionisti, uno dei quali armato di coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, lite tra camionisti sulla via Emilia: spunta un coltello, denunciato autotrasportatore romeno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontro tra camionisti a Rubiera: ferito con un coltello dopo una liteLa tensione accumulata nei pressi di un’azienda della zona industriale di Rubiera, in via Torino, ha trasformato una normale operazione di logistica... Lite tra minorenni a Colle. Spunta un coltello. Un ferito: paura in centroPaura ieri poco prima della 19 in via Mazzini, in pieno centro storico di Colle bassa: prima la lite tra due gruppi di giovani (alcuni dei quali... Lodi, lite tra camionisti sulla via Emilia: spunta un coltello, denunciato autotrasportatore romenoIntervento della Polizia nel parcheggio per mezzi pesanti di Cascina Carazzina. Sequestrata un’arma lunga 30 centimetri trovata nel camion dell’uomo, accusato anche di minacce ... ilgiorno.it Lite tra camionisti, uomo accoltellatoLite tra due camionisti finisce in un accoltellamento. E’ successo nella tarda mattinata di ieri a Rubiera nella zona di via Torino. L’allarme è scattato verso le ore 11. Sono due gli uomini coinvolti ... ilrestodelcarlino.it