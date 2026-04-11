Nella mattinata del 9 aprile, nei pressi di un'azienda nella zona industriale di Rubiera, si è verificato un grave episodio tra camionisti. Durante una discussione legata a questioni di logistica, uno dei partecipanti è stato colpito con un coltello, riportando ferite. La lite è degenerata, portando a una scena di violenza che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La tensione accumulata nei pressi di un’azienda della zona industriale di Rubiera, in via Torino, ha trasformato una normale operazione di logistica in una scena di violenza sanguinolenta nella mattinata del 9 aprile. Un giovane autista di 27 anni, residente nel comune reggiano, ha aggredito con un’arma da taglio un collega di 44 anni, originario di Cariati, in seguito a un diverbio legato alla gestione del traffico tra i mezzi pesanti in sosta. L’episodio è scoppiato intorno alle ore 11:00, quando i due camionisti si sono trovati vicini mentre attendevano il turno per le procedure di carico e scarico merci. Quello che doveva essere un momento di routine professionale si è rapidamente degenerato in uno scontro fisico causato da banali questioni di viabilità all’interno dell’area esterna della ditta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra camionisti a Rubiera: ferito con un coltello dopo una lite

Frosinone, studente ferito al collo con un coltello davanti a scuola dopo una lite: caccia all’aggressore fuggitoAttimi di tensione questa mattina in provincia di Frosinone, dove un normale ingresso a scuola si è trasformato in un episodio di violenza.

“Minacciato con un coltello al collo dopo una lite”: studente 17enne ferito davanti a scuola a Sora, si cerca l’aggressoreUn ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli, a Sora.

Temi più discussi: Lite tra camionisti, uomo accoltellato; Camionisti furbetti, scontro fra Giornico e Bellinzona; Sciopero dei tir per sei giorni contro il caro carburanti, stop ai camionisti e polemica col governo; Scontro tra due camion sull’A14 tra Riccione e Rimini sud: un ferito trasportato in eliambulanza, traffico in tilt.

Lite tra camionisti, uomo accoltellatoLite tra due camionisti finisce in un accoltellamento. E’ successo nella tarda mattinata di ieri a Rubiera nella zona di via Torino. L’allarme è scattato verso le ore 11. Sono due gli uomini coinvolti ... ilrestodelcarlino.it

Scontro tra mezzi pesanti in una galleria in A1, morto un camionistaUna persona è morta nel tamponamento fra un camion e una bisarca, in una galleria nella carreggiata nord dell'A1 a Sasso Marconi, nel Bolognese. Un conducente di uno dei mezzi coinvolti è rimasto schi ... rainews.it

Scontro all’alba tra due vetture, sette persone coinvolte a Porto Potenza: in quattro in ospedale - facebook.com facebook

Il leader ricevuto da Marina, Pier Silvio e l’ad Fininvest: scontro sul nome per sostituire Barelli. Ma alla fine la spunta Costa Di @salvini_giacomo x.com