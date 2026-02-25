Tre giorni dedicati al libro e alla lettura

Il desiderio di promuovere la lettura e valorizzare gli autori locali ha portato a tre giorni di eventi dedicati ai libri. La manifestazione nasce dalla volontà di avvicinare il pubblico alle opere letterarie e di creare spazi di confronto tra scrittori, editori e cittadini. Durante l'iniziativa, si svolgono presentazioni, incontri e laboratori che coinvolgono diverse realtà culturali. La manifestazione si concentra sulla crescita del settore librario e sull'importanza dell’associazionismo culturale.

BASTIA UMBRA - Promuovere la lettura, valorizzare la produzione letteraria umbra e nazionale e favorire occasioni di confronto tra autori, editori, istituzioni e cittadini, rafforzando la filiera del libro e il ruolo dell’associazionismo culturale. Dal 27 febbraio al 1° marzo l’auditorium Sant’Angelo ospiterà il mini festival " Scrittori per la Pace ", tappa del format nazionale "Lo Scrittore, il Libro, il Lettore", il primo festival letterario che pone al centro la figura dello scrittore, promosso dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori e Federintermedia, in collaborazione con l’Associazione Centro Europeo di Cultura Letteraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Winter books, festa del libro d’inverno: una fiera di tre giorni dedicati ai libri con incontri, ospiti e presentazioni Il Green Med Expo torna a Napoli: a maggio tre giorni dedicati alla transizione ecologicaIl Green Med Expo & Symposium 2026 torna a Napoli, presso la Stazione Marittima, dal 15 al 17 maggio. Ghosts, Ghouls & Girl Detectives • October Reads So Far Temi più discussi: SOL EXPO 2026: a Verona tre giorni dedicati alla filiera dell’olio. Confesercenti in fiera con FIESA e FIEPeT; Sfincione Festival 2026, a Sanlorenzo Mercato tre giorni dedicati al re dello street food siciliano; Puro Cioccolato Festival 2026, in piazza Umberto tre giorni dedicati alla magia del cioccolato; Convegno Lotti 2026, 100 anni di ricerche geologiche in Umbria. A Venezia tre giorni dedicati alla BiodiversitàA Venezia tre giorni dedicati alla cittadinanza, per raccontare la biodiversità attraverso le voci di scienziati, scrittori, artisti e cittadini con il festival Naturalmente Connessi. I tanti modi di ... ansa.it Poggio Talks 2025: Mostro di Firenze, Forteto e il caso Ciatti, tre giorni dedicati al giornalismo d’inchiestaPrato, 1 novembre 2025 - Dal 7 al 9 novembre, le Scuderie Medicee di Poggio a Caiano tornano ad essere il cuore del dibattito civile con la seconda edizione di Poggio Talks, la rassegna che mette al ... lanazione.it «Difficile trovare energie quando giochi ogni tre giorni, il Bodo ha giocato solo 4 partite in tre mesi». Le parole di Chivu raccontano bene la frustrazione dell’Inter dopo la cocente eliminazione in Champions League. Il Bodo Glimt, squadra norvegese che ha dis - facebook.com facebook Tre giorni di scioperi nei trasporti: a rischio voli e treni in tutta Italia x.com