La Foggia degli scacchi entra nella storia | è promossa in serie A1 per la prima volta

I protagonisti sono il direttore tecnico Rocco Di Gianni e i giocatori Giuseppe Fabiano, Vincenzo Iafelice, Eugenio Capuano e Roberto Di Candia Un risultato storico, destinato a rimanere negli annali dello sport cittadino. La Asd Scacchi Foggia conquista per la prima volta nella sua storia la promozione in serie A1, la massima categoria del Campionato Italiano a Squadre, riservata alle migliori società del panorama nazionale. Il traguardo è arrivato al termine del 57° Campionato Italiano a squadre, svoltosi a Montesilvano, giunto a conclusione domenica 22 marzo. La compagine dell'Asd ‘Foggia Scacchi’, impegnata nel girone di Serie A2, ha dominato la competizione con un solo pareggio, nessuna sconfitta e tutte vittorie. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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