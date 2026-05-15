Lo trovano mummificato in casa la morte è avvenuta un anno fa | Continuava a pagare l'affitto

Un uomo di 65 anni è stato rinvenuto deceduto e mummificato all’interno della sua abitazione a Peschiera del Garda. La morte risalirebbe a più di un anno fa, ma la scoperta è avvenuta solo di recente. Nonostante la sua assenza, l’uomo continuava a pagare l’affitto, secondo quanto emerso durante le indagini. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause del decesso e le circostanze che hanno portato a questa situazione.

Giancarlo Signor aveva 65 anni e viveva a Peschiera del Garda: è stato trovato mummificato in casa. Sarebbe morto più di un anno fa. Nessuno si era accorto della sua morte e, a quanto pare, continuava a pagare ancora l'affitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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