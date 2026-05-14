Kate a Reggio Emilia la principessa incontra i bimbi dell’asilo modello nel verde

(Adnkronos) – Nel secondo giorno di visita a Reggio Emilia, la principessa Kate ha visitato la scuola dell'infanzia "Salvador Allende", osservando come l’apprendimento basato sulla natura sia integrato nell’Approccio. La scuola è un centro educativo pubblico per bambini da 0 a 6 anni, parte del sistema municipale, con forte attenzione all’educazione ambientale. Sua Altezza Reale ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Kate a Reggio Emilia, la seconda giornata della principessa in città fra bimbi e progetti culturaliAGI - Prosegue la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia focalizzata sulla filosofia educativa del "Reggio Emilia Approach".

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La natura 'terzo insegnante', la seconda giornata di Kate a Reggio Emilia. Il primo impegno la visita nella scuola dell'infanzia 'Salvador Allende' #ANSA x.com

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