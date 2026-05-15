Lo smartphone che trasforma un’immagine in un video | prova di Honor 600 nelle gallerie di Napoli
Recentemente, è stato presentato il nuovo modello di smartphone della serie Honor 600, dotato di una fotocamera principale da 200 MP capace di scattare foto anche in condizioni di scarsa illuminazione. Una delle caratteristiche più pubblicizzate riguarda una funzione che permette di convertire un’immagine in un video attraverso un prompt diretto dallo smartphone. Durante una dimostrazione nelle gallerie di Napoli, è stato mostrato come questa tecnologia consenta di ottenere video partendo da immagini statiche. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati di fotografia e tecnologia.
Honor ha lanciato la nuova serie Honor 600. Si tratta di smartphone che giocano su due caratteristiche: una fotocamera principale da 200 MP in grado di scattare foto anche con poca luce e una funzione integrata allo smartphone con cui è possibile trasformare un'immagine in un video con un prompt. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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