Il nuovo Honor Magic V6 è lo smartphone pieghevole che vuole farti dimenticare per sempre di tablet e computer

Il nuovo Honor Magic V6 è uno smartphone pieghevole progettato per sostituire tablet e computer. È stato presentato recentemente e si distingue per il suo design compatto e funzionale. Lo smartphone offre uno schermo flessibile che si può piegare facilmente, rendendo più semplice l’uso quotidiano. La produzione e la commercializzazione sono affidate all’azienda che ha sviluppato il dispositivo.

Quello degli smartphone foldable, lo sappiamo bene, è ancora un mercato di nicchia. Un po' perché i costi sono oggettivamente elevati, un po' perché non tutti sentono la necessità di avere con sé uno schermo maxi, un po' perché i brand produttori sono ancora al lavoro per riuscire a bilanciare in un device pieghevole una batteria sottilissima ma comunque funzionale, una fotocamera top level e uno schermo di altissima qualità, con le giuste cerniere e la giusta resistenza. Ecco, il nuovo Honor Magic V6 - presentato a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2026 - sembra fare un nuovo passo verso la direzione giusta, presentandosi come uno smartphone tuttofare pronto a farti dimenticare per sempre in un cassetto il tablet.