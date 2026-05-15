Negli ultimi tempi si è assistito a un progresso tecnologico che permette agli smartphone di generare video falsi, noti come deepfake, grazie all’intelligenza artificiale. Questi dispositivi sono in grado di produrre immagini e filmati credibili, ma allo stesso tempo includono strumenti per verificare l’autenticità dei contenuti. In questo modo, da un lato si facilitano le manipolazioni digitali, mentre dall’altro si cercano soluzioni per individuare eventuali inganni. La doppia funzione rappresenta una novità nel panorama delle tecnologie mobili.

AGI - C’è un paradosso che racconta bene la nuova fase degli smartphone con intelligenza artificiale: lo stesso dispositivo che consente di creare un video mai esistito prova anche ad aiutare l’utente a capire quando un contenuto è falso. È il filo sottile su cui si muove la nuova serie Honor 600, presentata con un posizionamento che guarda ai creator, ma intercetta la questione molto più ampia del rapporto tra creatività generativa, fiducia nelle immagini e riconoscibilità dei contenuti artificiali. Farsi un film. Il cuore della proposta è AI Image to Video 2.0, una funzione che consente di trasformare immagini statiche in brevi sequenze video generate dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lo smartphone che crea video fake e prova anche a smascherarli

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