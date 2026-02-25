Più per noia che per curiosità, gli occhi spesso cadono sugli schermi di chi abbiamo accanto. Succede al bar o in metropolitana, con il vicino di posto in treno oppure in aereo. Così capita d’intercettare, anche senza volerlo, momenti d’intimità o informazioni sensibili: le foto di un profilo di dating, gli slanci di confidenza con un partner, il saldo di un conto corrente bancario. Gli altri siamo noi, cantava qualcuno, quindi a nostra volta siamo vittime abbastanza inermi della stessa situazione. Certo, la soluzione c’è già: esistono le pellicole per la privacy, ma si tratta di un adesivo permanente che svaluta il telefono, ne attenua la luminosità, se siamo imbranati (e lo siamo) lo riempie di bolle. Una nuova normalità. Con la funzione «Schermo privacy», appena introdotta da Samsung sul nuovo Galaxy S26 Ultra, cambia tutto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone con lo schermo a prova di ficcanaso

Leggi anche:

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsi

Galaxy s26 ultra privacy: come proteggere lo schermo dagli sguardi indesiderati

Samsung Galaxy S26 Ultra VS iPhone 17 Pro Max VS Galaxy S25 Ultra

Temi più discussi: Samsung Galaxy S26: trapela il materiale stampa su batteria, fotocamere e qualche funzione; Galaxy S26, S26+ e Ultra, le etichette UE confermano la capacità delle batterie; Samsung Galaxy S26 in arrivo: come acquistarlo a rate con gli operatori; Galaxy S26, ci siamo: in arrivo tre nuovi modelli, tutti spinti dall'intelligenza artificiale. Ecco come saranno.

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: novità, prezzi e promoUfficiali i nuovi Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: il top di gamma ha Privacy Display, ma non è l'unica novità di rilievo per il trio. msn.com

Samsung Galaxy S26: più IA, più leggero e con il Privacy Display sull’Ultra. La video anteprimaScopri la nuova serie Galaxy S26 di Samsung e le sue innovative funzionalità con Galaxy AI per un'esperienza smartphone unica. igizmo.it

Samsung presenta la nuova serie Galaxy S26 con prezzi da 1029 a 1999 euro e promozioni di lancio per storage raddoppiato dal 25/2 al 10/3/2026. https://tech.everyeye.it/notizie/galaxy-s26-ultra-galaxy-s26-galaxy-s26-arrivano-italia-prezzi-promozioni-86 - facebook.com facebook

Anteprima Samsung Galaxy S26: Privacy Display, Galaxy AI "2.0" e chipset diversi x.com