Lo sciopero della fame e le manette in Aula Poi la chiamata della Meloni Il caso Giachetti

Da ilgiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una seduta parlamentare, un deputato ha annunciato di aver sospeso lo sciopero della fame e della sete, che aveva avviato in occasione di un'azione politica. La decisione è arrivata dopo una chiamata da parte di una figura istituzionale di alto livello. Prima di questa comunicazione, in Aula si sono verificati momenti di tensione, con l’intervento delle forze dell’ordine e il ricorso alle manette. La vicenda ha coinvolto anche un altro deputato, noto per le sue posizioni, e ha attirato l’attenzione sui metodi di protesta adottati.

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"Sospendo lo sciopero della sete, che era legato all'iniziativa di oggi, e sospendo lo sciopero della fame, sapendo perfettamente che una parte degli obiettivi non sono stati ancora raggiunti. Però non possono prendere atto di una disponibilità e di una decisione da parte della maggioranza che sicuramente va totalmente in controtendenza con quello che hanno fatto fino ad oggi". Lo ha detto il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti in un punto stampa alla Camera, che aveva occupato l'Aula della Camera contro lo stallo in Vigilanza Rai. La protesta di Giachetti è nata perché da un anno e mezzo i lavori della Commissione di Vigilanza Rai sono in stallo per la mancanza del numero legale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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