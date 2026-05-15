Lo sciopero della fame e le manette in Aula Poi la chiamata della Meloni Il caso Giachetti

Durante una seduta parlamentare, un deputato ha annunciato di aver sospeso lo sciopero della fame e della sete, che aveva avviato in occasione di un'azione politica. La decisione è arrivata dopo una chiamata da parte di una figura istituzionale di alto livello. Prima di questa comunicazione, in Aula si sono verificati momenti di tensione, con l’intervento delle forze dell’ordine e il ricorso alle manette. La vicenda ha coinvolto anche un altro deputato, noto per le sue posizioni, e ha attirato l’attenzione sui metodi di protesta adottati.

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