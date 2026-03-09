Controlli fiscali in casa | quando il Fisco può entrare anche in camere e bagni se lavori da casa

Le autorità fiscali possono entrare nelle abitazioni per controlli, compresi camere e bagni, se si lavora da casa. Recentemente, le verifiche in ambito domestico sono state oggetto di discussione nel diritto europeo. Le ispezioni vengono condotte nel rispetto delle procedure previste dalla legge, ma la loro estensione agli ambienti privati ha suscitato attenzione tra gli esperti.

Le verifiche fiscali effettuate all’interno delle abitazioni tornano al centro del dibattito giuridico europeo. Una recente decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti messo in discussione il sistema italiano che regola gli accessi del Fisco nelle case utilizzate anche come luogo di lavoro, evidenziando possibili violazioni del diritto alla privacy dei contribuenti. Il tema dei controlli fiscali in casa riguarda soprattutto professionisti, imprenditori e partite IVA che utilizzano la propria abitazione come sede dell’attività. In questi casi, infatti, l’immobile viene considerato uno spazio “a uso promiscuo”, cioè contemporaneamente abitazione privata e luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

