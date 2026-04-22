Fateci entrare in casa dobbiamo benedire la casa per l' arrivo del Papa | tentativi di truffe a Scafati

A Scafati, alcuni residenti segnalano che diverse persone stanno bussando ai citofoni chiedendo di poter entrare nelle case per benedizioni in vista della visita del Papa a Pompei. Le richieste sono fatte con l’intento di ottenere accesso alle abitazioni, e alcuni cittadini riferiscono di aver ricevuto queste richieste senza averle richieste. La polizia locale ha ricevuto diverse segnalazioni e invita alla massima attenzione.

“Siamo stati informati che alcune persone stanno suonando ai citofoni chiedendo di entrare nelle abitazioni per benedizioni legate alla visita di Papa Leone a Pompei.?Si tratta di un tentativo di truffa. Il Santuario e la Parrocchia non hanno organizzato alcuna visita di questo tipo”. Questo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate La famiglia del bosco, appello all?Australia: «Fateci tornare a casa, i bambini stanno male»Chiedono all’Australia di riportarli a casa, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana coinvolta in un procedimento... Controlli fiscali in casa: quando il Fisco può entrare anche in camere e bagni se lavori da casaLe verifiche fiscali effettuate all’interno delle abitazioni tornano al centro del dibattito giuridico europeo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Fateci entrare in casa, dobbiamo benedire la casa per l'arrivo del Papa: tentativi di truffe a Scafati; FI: Non vendete l’immobile della ex Bcc, fateci la Casa delle associazioni; Rapina a Napoli, clienti nel panico davanti alla banca dopo le cassette di sicurezza violate: Fateci entrare. FORZA RAGAZZI FATECI ANCORA GRIDAREEE - facebook.com facebook