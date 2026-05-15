Il match tra Sinner e Medvedev si giocherà non prima delle 20, con l’obiettivo di raggiungere la finale contro Ruud o Darderi. L’azzurro, attualmente al primo posto nel ranking Atp, punta a conquistare il suo 33° successo consecutivo in un torneo Master 1000. La sfida si preannuncia intensa, con entrambi i giocatori pronti a mettere in campo le proprie forze per avanzare nella competizione. La partita sarà seguita in diretta, con l’attenzione puntata sulla conquista di un risultato importante.

Causa pioggia, l'inizio del match tra l'azzurro n.1 al mondo e il russo è destinato a scalare: al momento dovrebbero scendere in campo intorno alle 20. L'altra semifinale tra Darderi e Ruud è da poco ripresa dopo una sospensione di oltre due ore. Il bilancio complessivo nelle sfide tra Sinner e Medvedev è 9-7 per l'azzurro, che ha sconfitto il russo con un doppio 7-6 nella finale del Master 1000 di Indian Wells. Da ricordare che Jannik in quella circostanza ha recuperato da 0-4 nel tiebreak del secondo set con una serie di sette punti consecutivi. Gli Internazionali di Roma saranno in diretta sui canali di Sky Sport, il torneo femminile sarà visibile su SuperTennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Sinner-Medvedev non prima delle 20: in palio la finale contro Ruud o Darderi

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Jodar: Non sapevo che Sinner stesse guardando la mia partita. Gioco concentrandomi sul mio avversario, un avversario alla volta, e poi vediamo cosa arriva. reddit