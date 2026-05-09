LIVE Bellucci-Etcheverry ATP Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti si apre l’incontro tra il tennista classificato al numero 80 del ranking e un avversario argentino, nell’ambito dell’ATP Roma 2026. La partita sarà trasmessa in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti cliccando sul collegamento dedicato. L’evento si svolge nel rispetto delle regole sportive e senza interruzioni programmate.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Il livello si alza per il numero 80 del mondo, che affronterà un altro tennista argentino. Nel secondo turno del torneo di Roma Bellucci affronta Etcheverry, testa di serie numero 24. L’argentino fa il suo esordio in quest’edizione romana dopo aver raggiunto gli ottavi al Master 1000 di Madrid battendo Ofner e Prizimic prima di arrendersi in due set a Fils. 14.19 La vittoria di due gironi fa è stata la quarta della stagione per l’azzurro a livello ATP dopo aver raggiunto gli ottavi ad Acapulco ed il secondo turno a Marrakech. 14.16 Bellucci torna in campo al Foro Italico dopo il successo all’esordio contro Roman Andres Burruchaga.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Live Tomás Etcheverry - Mattia Bellucci - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/05/2026; LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione contro lo specialista argentino; Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Tomás Etcheverry - Mattia Bellucci Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti. LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: set decisivo nel match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Moutet vince il secondo set per 6 giochi a 3. 12.01 Llamas Ruiz ha vinto il primo set contro Moutet per 6 ... oasport.it Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingMattia Bellucci cerca di ripetere il successo ottenuto contro Roman Andres Burruchaga due giorni fa. Da argentino ad argentino, questa volta dall'altra ... oasport.it BNP Paribas Arena #Cobolli -Atmane intorno alle 15 #Pellegrino -Fils intorno alle 19 Supertennis Arena Etcheverry - #Bellucci intorno alle 13 Sky Sport Sky Sport e Supertennis Sky Sport e Tv8 x.com