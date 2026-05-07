LIVE Cadenasso-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti prende il via l’incontro di doppio tra Cadenasso e Tirante alla tappa di Roma del circuito ATP 2026. La partita si svolge sul campo principale e sarà trasmessa in diretta streaming. Gianluca Cadenasso ha già ottenuto risultati positivi all’inizio di questa stagione e ora si prepara a scendere in campo in questa sfida. Gli appassionati possono aggiornarsi sulla diretta attraverso il link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Gianluca Cadenasso è stato protagonista di un inizio di stagione da sogno. L’italiano classe 2004 sembra aver fatto uno step avanti nel proprio tennis in quest’avvio di stagione, dove ha già recuperato oltre 1o0 posizioni in classifica entrando per la prima volta in top 200. Un cambiamento significativo per l’azzurro, che d’ora in poi potrà giocare le qualificazioni Slam. 17.27 Gianluca Cadenasso è il “nome nuovo” del tennis italiano. Il giocatore classe 2004 ha iniziato benissimo la propria stagione, finendo sotto gli occhi di tutti gli appassionati grazie agli ottimi risultati ottenuti a livello challenger 17.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il match precedente Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky. LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook