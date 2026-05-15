Oggi a Roma si gioca la semifinale del torneo ATP Master 1000, con Jannik Sinner e Daniil Medvedev pronti a scendere in campo. L'incontro si svolge sul campo centrale e inizia nel primo pomeriggio, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Sinner, in cerca di una vittoria che possa proiettarlo in finale, affronta un avversario di grande esperienza. La sfida si presenta come una delle più attese della giornata, con i due tennisti pronti a darsi battaglia per il passaggio alla finalissima.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e, seconda semifinale dell’A TP Master 1000 di Roma. Il numero uno del mondo vuole continuare la propria serie di vittorie per tornare in finale agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo le vittorie nei master 1000 di Montecarlo e Madrid, Sinner ha iniziato nel migliore dei modi anche il torneo di Roma. Nella ‘Città Eterna’ il numero uno del mondo ha esordito contro Sebastian Ofner (6-3, 6-4) nella sessione serale di sabato scorso. L’altoatesino ha poi battuto Alexei Popyrin (6-2, 6-0), Andrea Pellegrino (6-2, 6-3) ed Andrey Rublev (6-2, 6-4) accedendo in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro deve evitare la maratona

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