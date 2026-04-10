LIVE Sinner-Auger Aliassime ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | maratona Zverev-Fonseca l’azzurro deve attendere

Al torneo di Montecarlo, il match tra Sinner e Auger Aliassime è in corso, mentre una maratona tra Zverev e Fonseca prosegue senza sosta. Nel frattempo, sono programmati altri incontri tra cui quello tra Cocciaretto e Uchijima a partire dalle 12, seguito da Paolini contro Sakatume, che aprirà le sfide del pomeriggio. La giornata si svolge senza interruzioni, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per seguire tutti gli eventi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) 13.16 Joao Fonseca, dopo essere stato sotto di un break, vince al tie-break il secondo set. Si va al terzo dopo 2 ore e 2 minuti di gioco. Per Sinner c’è da aspettare. 12.02 Alexander Zverev ha vinto 7-5 il primo set contro Joao Fonseca. Al termine di questo match toccherà a Sinner-Auger Aliassime. Il programma del match Sinner – Auger-Aliassime Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: maratona Zverev-Fonseca, l’azzurro deve attendere LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Zverev avanti di un set, a seguire l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona, incognita fisica per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Temi più discussi: Monte-Carlo quarti LIVE, Sinner-Auger Aliassime: gli aggiornamenti in diretta dalle 13; LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona, incognita fisica per l’italiano; Sinner-Auger-Aliassime, all'ora di pranzo: vale un posto in semifinale; Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Montecarlo. Diretta Live Sinner-Auger Aliassime Montecarlo quarti di finale: Jannik vuole un posto in semifinaleDiretta Live della partita tra Sinner e Auger-Aliassime valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Sinner sfida Auger-Aliassime diretta, Masters 1000 Montecarlo quarti di finale oggi LIVEJannik prova a centrare la semifinale dopo la sofferta vittoria con Machac in cui si è interrotta la lunghissima striscia dei 37 set vinti consecutivamente: c'è l'incognita della condizione fisica ... corrieredellosport.it Jannik Sinner sfida Auger-Aliassime nei quarti a Montecarlo: scopri l'orario d'inizio, i precedenti tra i due tennisti e come seguire la diretta tv e streaming del match https://ebx.sh/5XI0mT - facebook.com facebook Sinner-Auger Aliassime LIVE alle 13 su Sky #SkySport #MonteCarlo #Sinner #Tennis #SkyTennis x.com