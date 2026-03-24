LIVE Sinner-Michelsen ATP Miami 2026 in DIRETTA | Fritz perde in maratona attesa per l’azzurro

Al torneo ATP di Miami, si sta giocando il match tra lo statunitense Fritz e l’islandese Michelsen, con quest’ultimo in vantaggio dopo una lunga partita. Nel frattempo, si sta preparando il confronto tra la tedesca Muchova e la canadese Mboko, che sono appena uscite dal campo e si stanno riscaldando prima di iniziare la loro sfida. La giornata si svolge con diverse partite in corso e in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 19.36 Ora ci sarà un po’ di pausa per fare uscire le giocatrici, poi entreranno in campo la ceca Muchova e la canadese Mboko, che si riscalderanno e incominceranno la loro partita. Verosimilmente non prima delle ore 20.00. Al termine toccherà a Jannik Sinner, bisognerà aspettare. 19.35 Jiri Lehecka ha battuto Fritz per 6-4, 6-7(4), 6-2 e si è qualificato ai quarti di finale. 18.56 Al termine del match tra Fritz e Lehecka si disputerà il confronto tra la ceca Muchova e la canadese Mboko. A seguire, ma non prima delle ore 21.00, toccherà a Jannik Sinner. C’è il rischio che la partita di Sinner inizi ben dopo le 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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