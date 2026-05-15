LIVE Sinner-Medvedev ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro deve evitare di cadere nella ragnatela del russo

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputano le semifinali del torneo ATP di Roma, con l'incontro tra Jannik Sinner e Medvedev che si svolge a partire da oggi. La partita si gioca su campi in cemento e si prevede che possa essere molto combattuta, considerando le classifiche e le recenti prestazioni dei due atleti. La sfida si svolge nel contesto di un evento che vede anche altri incontri di rilievo, tra cui quello tra Darderi e Ruud, programmato non prima delle 15.30. La diretta è disponibile per seguire gli sviluppi in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUUD NON PRIMA DELLE 15.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e, seconda semifinale dell’A TP Master 1000 di Roma. Il numero uno del mondo vuole continuare la propria serie di vittorie per tornare in finale agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo le vittorie nei master 1000 di Montecarlo e Madrid, Sinner ha iniziato nel migliore dei modi anche il torneo di Roma. Nella ‘Città Eterna’ il numero uno del mondo ha esordito contro Sebastian Ofner (6-3, 6-4) nella sessione serale di sabato scorso. L’altoatesino ha poi battuto Alexei Popyrin (6-2, 6-0), Andrea Pellegrino (6-2, 6-3) ed Andrey Rublev (6-2, 6-4) accedendo in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview

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