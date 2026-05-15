LIVE Sinner-Medvedev ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro deve evitare di cadere nella ragnatela del russo

Oggi si disputano le semifinali del torneo ATP di Roma, con l'incontro tra Jannik Sinner e Medvedev che si svolge a partire da oggi. La partita si gioca su campi in cemento e si prevede che possa essere molto combattuta, considerando le classifiche e le recenti prestazioni dei due atleti. La sfida si svolge nel contesto di un evento che vede anche altri incontri di rilievo, tra cui quello tra Darderi e Ruud, programmato non prima delle 15.30. La diretta è disponibile per seguire gli sviluppi in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUUD NON PRIMA DELLE 15.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e, seconda semifinale dell’A TP Master 1000 di Roma. Il numero uno del mondo vuole continuare la propria serie di vittorie per tornare in finale agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo le vittorie nei master 1000 di Montecarlo e Madrid, Sinner ha iniziato nel migliore dei modi anche il torneo di Roma. Nella ‘Città Eterna’ il numero uno del mondo ha esordito contro Sebastian Ofner (6-3, 6-4) nella sessione serale di sabato scorso. L’altoatesino ha poi battuto Alexei Popyrin (6-2, 6-0), Andrea Pellegrino (6-2, 6-3) ed Andrey Rublev (6-2, 6-4) accedendo in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro deve evitare di cadere nella ragnatela del russo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview Sullo stesso argomento LIVE Sinner-Medvedev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro deve evitare la maratonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik... Leggi anche: LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 3-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: passaggio a vuoto dell’iberico, break del russo Oggi su Tv8 vi aspettano due partite dei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia LIVE! Dalle 13:00, Jannik Sinner sfida Andrej Rublëv Dalle 19:00 spazio al match tra Martín Landaluce e Daniil Medvedev x.com LIVE Sinner-Medvedev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro deve evitare la maratonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e ... oasport.it Medvedev è ora quarto nella corsa ATP dopo la sua vittoria di oggi reddit Sinner-Medvedev oggi in semifinale all’ATP Roma, a che ora e dove vederla in TV anche in chiaroJannik Sinner sfida Medvedev nella semifinale degli Internazionali d'Italia L’incontro è in programma oggi e prenderà il via alle ore 19 ... fanpage.it