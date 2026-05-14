Durante il primo set del match tra Medvedev e Landaluce all’ATP di Roma 2026, l’iberico ha avuto un momento di difficoltà, subendo un passaggio a vuoto che ha permesso al russo di conquistare un break. In questa fase, Landaluce ha tentato di avvicinarsi alla rete, ma ha commesso un errore in volée, lasciando il suo avversario approfittarne con un rovescio vincente. La partita è proseguita con il punteggio di 6-1, 3-1 in favore di Medvedev.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Lo lascia fermo col dritto. 15-30 Si presenta a rete Landlauce, non chiude la volèe e viene graziato dal rovescio di Medvedev. 15-15 Muove il gioco dalla risposta e chiude l’inside in col dritto Landaluce. 15-0 Rischia la seconda e la colpisce slice e vincente Medvedev! 3-1 SI OFFREEEE con la smorzata l’iberico, brekka il russo! Fuori la prima in kick. A-40 LUNGO il dritto di Landlauce, incredibile difesa di Medvedev sul colpo dopo il servizio di Landaluce. 40-40 Non risponde di rovescio al kick Medvedev, non lo ha praticamente mai fatto. 40-A Grande scambio di Medvedev! Apre l’angolo col cross di rovescio, poi l’inside in di dritto più storto del mondo ma molto efficace e soprattutto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 3-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: passaggio a vuoto dell’iberico, break del russo

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