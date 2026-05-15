LIVE Sinner-Medvedev ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio ritardo la pioggia scombussola il programma

A causa della pioggia, l'inizio del match tra Sinner e Medvedev all'ATP di Roma è stato posticipato. La pioggia ha influenzato il programma delle partite in programma nella giornata, con alcuni incontri che sono stati rinviati o spostati. La partita tra Darderi e Ruud, inizialmente prevista in un orario diverso, è stata aggiornata e non si giocherà prima delle 15.30. La situazione atmosferica continua a determinare modifiche al calendario delle partite sul campo centrale.

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