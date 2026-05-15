LIVE Sinner-Medvedev ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio ritardo la pioggia scombussola il programma
A causa della pioggia, l'inizio del match tra Sinner e Medvedev all'ATP di Roma è stato posticipato. La pioggia ha influenzato il programma delle partite in programma nella giornata, con alcuni incontri che sono stati rinviati o spostati. La partita tra Darderi e Ruud, inizialmente prevista in un orario diverso, è stata aggiornata e non si giocherà prima delle 15.30. La situazione atmosferica continua a determinare modifiche al calendario delle partite sul campo centrale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUUD NON PRIMA DELLE 15.30 AGGIORNAMENTO ORE 18.00. La partita può riprendere! La pioggia è cessata, a breve Darderi e Ruud scenderanno in campo. Al termine di questa partita toccherà alla semifinale tra Sinner e Medvedev. AGGIORNAMENTO ORE 17.00. Piove ancora a Roma, la partita tra Darderi e Ruud non riprenderà a breve: annunciato un “non prima delle ore 17.30”, ma si andrà oltre. AGGIORNAMENTO ORE 16.18. La partita di Darderi non riprenderà prima delle ore 17.00, ma è una tempistica decisamente ottimistica: piove davvero forte e le previsioni sono nefaste. AGGIORNAMENTO ORE 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
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