LIVE Sinner-Medvedev ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | sicuro l’inizio in ritardo

Alle 21.40 si è conclusa la partita tra Sabalenka e Rybakina, con la vincitrice che ha conquistato il match dopo tre set. Attualmente si sta svolgendo la cerimonia di premiazione, mentre il pubblico aspetta di poter lasciare l’area. Dopo la premiazione, saranno necessari circa 40 minuti prima che gli spettatori possano uscire e che i biglietti per la finale maschile vengano controllati e fatti entrare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Sabalenka batte Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 (6). Adesso ci sarà la premiazione, poi serviranno almeno 40 minuti per fare uscire gli spettatori e fare entrare quelli che hanno il biglietto per la finale maschile. Nella migliore delle ipotesi, difficile che si cominci prima delle 22.40. 21.36 Buonasera amici di OA Sport. La finale tra Sinner e Medvedev inizierà in ritardo. E’ infatti ancora in corso la finale femminile tra Sabalenka e Rybakina. Il programma del match Sinner-Medvedev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, valido per la finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells l’italiano cerca la prima affermazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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