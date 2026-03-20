LIVE Cobolli-Collignon ATP Miami 2026 in DIRETTA | la pioggia scombussola il programma

A Miami, la pioggia ha interrotto il programma di oggi dell’ATP Miami 2026. Cobolli-Collignon è in campo mentre le condizioni meteo hanno causato uno slittamento delle partite previste. La giornata si svolge sotto una pioggia che ha costretto gli organizzatori a modificare il calendario, causando inevitabili ritardi. Gli spettatori restano in attesa di aggiornamenti sulla ripresa degli incontri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere che la perturbazione passi per poi iniziare effettivamente con gli incontri previsti. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno all’ATP Masters 1000 di Miami tra Flavio Cobolli e Raphael Collignon. Non ci sono precedenti tra i due e questo è il loro primo incontro. I due si sono incrociati, si fa per dire, nello scorso match di Coppa Davis tra Belgio e Italia dove però non si sono affrontati nei rispettivi singolari. Dunque sarà una partita tutta da scoprire per l’azzurro che si troverà davanti il sempre impegnativo nativo di Rochester. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: la pioggia scombussola il programma Articoli correlati LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: rivincita della Coppa Davis!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... Leggi anche: Atp Miami, la pioggia non dà tregua: lavori sul Centrale, variazioni nel programma Una raccolta di contenuti su LIVE Cobolli Collignon ATP Miami 2026... Temi più discussi: Live Raphaël Collignon - Flavio Cobolli - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/03/2026; Raphael Collignon Flavio Cobolli risultati in diretta e H2H; Miami, ecco i primi avversari di Sinner, Cobolli e Darderi; Raphael Collignon v Grigor Dimitrov (19/03/2026). LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: rivincita della Coppa Davis!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno all'ATP ... oasport.it ATP Miami: Cobolli cerca la svolta verso la top 10 contro CollignonCobolli e Collignon si affrontano per la prima volta a Miami dopo il precedente in Coppa Davis, con l'azzurro in ascesa ... it.blastingnews.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook ATP Miami: Collignon supera Dimitrov e trova Cobolli, Fonseca si regala Alcaraz. Passa Tsitsipas x.com