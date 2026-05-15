LIVE Sinner-Medvedev ATP Roma 2026 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

Alle 19.20 si è svolto l’incontro tra i due tennisti, con un bilancio di 16 precedenti che vede Sinner in vantaggio per 9-7. Prima di questa sfida, si è giocato anche l’incontro tra altri due giocatori, con inizio previsto per le 15.30. La partita si svolge nell’ambito del torneo ATP di Roma del 2026, e le due atleti hanno già affrontato diverse volte in passato. La diretta è disponibile per aggiornamenti in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUUD NON PRIMA DELLE 15.30 19.20 Tra i due giocatori ci sono 16 precedenti con Sinner avanti 9-7. L’italiano ha vinto nove degli ultimi dieci incontri. 19.19 Spalti ancora semi-vuoti. Gli organizzatori hanno affrettato l’ingresso in campo dei giocatori, per provare a portare al termine l’incontro prima del ritorno della pioggia, annunciata nella serata romana. 19.18 Inizia il riscaldamento pre-match 19.17 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 19.16 Jannik Sinner fa il suo ingresso sul terreno di gioco. 19.16 Lo speaker annuncia Daniil Medvedev che entra sul campo centrale del Foro Italico 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: entrano in campo i due giocatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview Sullo stesso argomento LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: i giocatori entrano in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI... LIVE Sinner-Moutet, ATP Miami 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a breveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:11 Giocatori in campo alle 00:30, questa la comunicazione che arriva. LIVE su Tv8 vi aspettano le due semifinali degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 15:30 Casper Ruud sfida Luciano Darderi Dalle 19:30 spazio al match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. x.com Sinner-Medvedev diretta, la semifinale degli Internazionali di Roma: orario, dove vederla (anche in chiaro) e precedentiJannik Sinner continua le sue partite di ordinaria amministrazione, rendendo semplice anche i match che sono tutt'altro che tali. Ottima prova anche oggi al Centrale nei quarti di finale, ... ilmattino.it ATP 1000 Roma R4: [1] J. Sinner batte A. Pellegrino 6-2, 6-3 reddit Sinner-Medvedev diretta Internazionali d'Italia: segui Jannik in semifinale. Tennis oggi LIVEIl numero uno al mondo sfida il russo: in palio l'approdo all'ultimo atto del Masters 1000 capitolino. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it