LIVE Sinner-Medvedev ATP Roma 2026 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori
Alle 19.20 si è svolto l’incontro tra i due tennisti, con un bilancio di 16 precedenti che vede Sinner in vantaggio per 9-7. Prima di questa sfida, si è giocato anche l’incontro tra altri due giocatori, con inizio previsto per le 15.30. La partita si svolge nell’ambito del torneo ATP di Roma del 2026, e le due atleti hanno già affrontato diverse volte in passato. La diretta è disponibile per aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUUD NON PRIMA DELLE 15.30 19.20 Tra i due giocatori ci sono 16 precedenti con Sinner avanti 9-7. L’italiano ha vinto nove degli ultimi dieci incontri. 19.19 Spalti ancora semi-vuoti. Gli organizzatori hanno affrettato l’ingresso in campo dei giocatori, per provare a portare al termine l’incontro prima del ritorno della pioggia, annunciata nella serata romana. 19.18 Inizia il riscaldamento pre-match 19.17 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 19.16 Jannik Sinner fa il suo ingresso sul terreno di gioco. 19.16 Lo speaker annuncia Daniil Medvedev che entra sul campo centrale del Foro Italico 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
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