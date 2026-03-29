LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | i giocatori entrano in campo!

Durante il torneo ATP di Miami, i giocatori sono entrati in campo per il match tra Sinner e Lehecka. La partita è stata interrotta a causa della pioggia, e la diretta è stata aggiornata più volte. Sono in programma anche incontri di doppio tra Errani con Paolini e Sinakova con Townsend, con inizio prevista alle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-SINIAKOVA-TOWNSEND DALLE 18.30 22.25 I due finalisti al centro del campo e vedremo chi servirà per primo. 22.24 Jannik Sinner entra in campo, acclamato dal pubblico della Florida. L’azzurro va a caccia del Sunshine Double. 22.23 Nel frattempo, Sinner si intrattiene con uno dei raccattapalle prima di entrare in campo. 22.22 Lehecka fa il suo ingresso in campo, accompagnato dagli applausi del pubblico presente. 22.21 Vedremo in che modo la tensione inciderà, visto che per Lehecka è la prima finale in un Masters1000. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: i giocatori entrano in campo! Articoli correlati LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: c’è un cambio di campo, nuovo programma per la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI... LIVE Sinner-Moutet, ATP Miami 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a breveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:11 Giocatori in campo alle 00:30, questa la comunicazione che arriva. Contenuti e approfondimenti su LIVE Sinner Lehecka ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Sinner-Lehecka, la finale domenica alle 21 su Sky; Live Jirí Lehecka - Jannik Sinner - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 29/03/2026; LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: attesa per Jannik pioggia terminata; Sinner, chi è Lehecka, finalista a Miami. Rischio rinvio: cosa succede se salta il match. LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: i giocatori entrano in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it Sinner-Lehecka, diretta live finale Miami: la pioggia blocca tuttoDiretta live della finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, con l'azzurro che punta a completare uno storico Sunshine Double ... sport.virgilio.it LIVE A Miami ha ripreso a piovere, sospeso l'inizio della finale Sinner-Lehecka - facebook.com facebook Sinner-Lehecka, finale a Miami in diretta | Jannik a caccia del secondo titolo in Florida x.com