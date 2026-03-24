LIVE Sinner-Moutet ATP Miami 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a breve

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:11 Giocatori in campo alle 00:30, questa la comunicazione che arriva. Attendiamo quindi di conoscere nuovi sviluppi, le immagini di un centrale vuoto fanno pensare ad un ritardo nelle procedure di ‘cambio sessione’. 00:04 Giocatori in campo a breve, c’è da cambiare il pubblico e in USA non si è quasi mai celeri in queste operazioni. 00:00 Ciò che importa è che Sinner, a Montecarlo, potrebbe avvicinarsi tantissimo al grande rivale, che difende i mille punti della vittoria nel Principato mentre il pusterese era ai box. 23:56 Nella race invece il distacco sarebbe di appena 50 punti, però il cammino è lungo e, sempre in chiave classifica, i 100 punti degli ottavi di finale lo porrebbero a -950 nella corsa al n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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